Киев, , 18:23 — REGNUM Новая делегация Украины в парламентской ассамбле Европы (ПАСЕ) официально заявила об отказе участвовать в осенней сессии этой организации из-за возвращения России на эту площадку.

Об этом сообщила 23 сентября на своей странице в Facebook глава новой украинской делегации Лиза Ясько.

При этом Украина намерена продолжить консультации с партнерами в ассамблее, подчеркнула Ясько, не забыв вспомнить про «российскую агрессию».

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — указала Лиза Ясько на своей странице в Facebook.

Тем не менее, делегация Украины заявила о намерении участвовать в поиске «общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года Украина проделывала аналогичный манёвр, однако игнорировала работу ПАСЕ в течение всего лишь полутора суток.

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