Рига, , 18:15 — REGNUM Совет правительственной коалиции, после обсуждения, принял предложение Национального объединения о переводе образования Латвии всех уровней исключительно на латышский язык. Соответствующий план поручено разработать Министерству науки и образования. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на генерального секретаря Национального объединения Райвиса Зелтитса

«Впервые абсолютно все партии правящей коалиции дали зелёный свет переходу образования исключительно на государственный язык. Национальное объединение сделает всё, чтобы это произошло максимально быстро — пообещал его лидер Райвис Дзинтрас.

Поправки к закону об образовании, которые предписывают всем самоуправлениям обеспечить программу обучения латышским во всех детских садах, в том числе в так называемых детских садах национальных меньшинств (прежде всего «русских» — ИА REGNUM) по требованию родителей можно рассматривать только как временное решение.

Национальное объединение обращает внимание, что сегодня нередкость случаи, когда самоуправление, в качестве ближайшего, может предложить латышским семьям только детский сад, в котором занятия проходят на русском языке. И тогда родителям приходится или выбирать более далёкий от места проживания садик, или оплачивать услуги частного детского садика.

Сегодня закон об образовании предусматривает постепенный переход обучения исключительно на латышский язык только общих и средних образовательных учреждениях до 2021/2022 годов

Принятие закона вызвало многочисленные протесты со стороны русской общины. В апреле Конституционный суд Латвии признал нормы закона соответствующими Конституции. Новая инициатива Национального объедения подводит логическую черту под политикой ассимиляции, начатой сразу после получения страной независимости в 1991-ом.