Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский слишком тесно связан с кураторами из Демократической партии США, и в случае победы Дональда Трампа в очередной американском политическом скандале это может серьёзно усугубить положение главы Украины. Об этом заявил заместитель завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Дипломатическое положение Зеленского сейчас крайне тяжёлое. Мы помним, что было на прошлых выборах, когда власть поддерживала однозначно Клинтон. Сейчас он находится на серьёзнейшей растяжке. И судя по заявлениям, я думаю, что приоритет будет в пользу нынешних американских властей», — заявил Гущин.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе разговора в июле 2019 года потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который прежде входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings на Украине.