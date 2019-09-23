Симферополь, , 17:48 — REGNUM Симферопольские депутаты рассмотрят вопрос о назначении и количестве заместителей главы городского совета в начале октября. Об этом 23 сентября журналистам сообщил глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.

«Этот вопрос будет рассматриваться на следующей неделе. Пока будет один заместитель. Потом будем смотреть, может, опять увеличим до двух человек», — отметил Агеев.

Ранее у председателя симферопольского горсовета было два заместителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переизбранный председатель симферопольского горсовета» Виктор Агеев заявил, что главные направления деятельности депутатов и администрации Симферополя на ближайшие пять лет заключаются в создании комфортных условий для горожан.

Об этом: Нужно создать комфортные условия для горожан — глава горсовета Симферополя