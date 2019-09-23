Симферополь, 23 сентября 2019, 17:48 — REGNUM Симферопольские депутаты рассмотрят вопрос о назначении и количестве заместителей главы городского совета в начале октября. Об этом 23 сентября журналистам сообщил глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.
Ранее у председателя симферопольского горсовета было два заместителя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее переизбранный председатель симферопольского горсовета» Виктор Агеев заявил, что главные направления деятельности депутатов и администрации Симферополя на ближайшие пять лет заключаются в создании комфортных условий для горожан.
Об этом: Нужно создать комфортные условия для горожан — глава горсовета Симферополя