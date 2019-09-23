Выступая на конференции в Сеуле, министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль распространил информацию о скором возобновлении переговоров между КНДР и США, поставив их успех в зависимость от восстановления доверия между сторонами, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Сеул, , 17:33 — REGNUM При этом министр признает, что преодоление последствий провального саммита в Ханое между лидерами двух стран Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом будет непростым, но отметил, что от этого будет зависеть решение вопроса о денуклеаризации полуострова. Соглашение по этой проблеме, которой оба лидера вплотную занимаются уже более года, при проведении враждебной политики друг к другу окажется, по словам южнокорейского министра, невозможным.

Напомним, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели между собой три встречи. Первую — в июне 2018 года в Сингапуре. Вторую — в феврале 2019 года — в Ханое. Третью — в конце июня 2019 года — в пограничном Пханмунджоме на 38-й параллели, разделяющей Север и Юг Корейского полуострова. От имени южнокорейского руководства Ким Ен Чхоль заверил участников форума, что его республика приложит все усилия для того, чтобы диалог между Пхеньяном и Вашингтоном проходил в конструктивной обстановке и завершился успехом.