Москва, , 17:32 — REGNUM В американском обществе идёт колоссальная политическая поляризация, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Дело в том, что сегодняшняя Америка действительно вызывает очень большую обеспокоенность в первую очередь для самих американцев, — сказал Мигранян. — Потому что «демократы» и «республиканцы» ведут себя так, как будто в стране идёт гражданская война. Сегодняшняя американская политика демонстрирует ужасный факт: там идёт колоссальная поляризация. У Трампа куча врагов, которые все объединились. Это и демократы, и пресса, и многие другие влиятельные люди».

Кроме того, Мигранян охарактеризовал поведение Демократической партии США как абсолютную истерию, инициаторы которой пытаются «привязать к Трампу вещи, которые не имеют к нему никакого отношения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, Конгресс Соединённых Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского