Киев, , 17:18 — REGNUM Экс-депутат Верховной Рады прошлого созыва от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам, в первую очередь — по земельной реформе.

Об этом он сообщил в комментарии сегодня, 23 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Собираюсь помогать своим опытом, пониманием процессов, умением доносить до людей изменения, которые правительство будет реализовывать в экономической сфере», — заявил Мушак.

Он также подчеркнул, что его политические взгляды не изменились — «но на реформы у Украины слишком мало времени, поэтому стоять в стороне было бы неправильно».

Гончарук выбор советника в настоящий момент еще не комментировал.

Украинские СМИ, комментируя это назначение, сообщают, что Мушак приходится двоюродным братом Андрею Веревскому — основателю и руководителю одного из крупнейших агрохолдингов страны «Кернел», так что налицо конфликт интересов.

«Все, что вы хотели знать о земельной реформе. На фермерстве можно ставить крест. Главным советником премьера по земельной реформе стал лоббист «Кернела». Это один из крупнейших латифундистов, в земельном банке которого 550 тысяч гектаров», — заявил политолог Сергей Быков.

«Я считаю, что власть слишком ускорилась с самоликвидацией рейтинга, стоит притормозить», — заявил, оценивая ситуацию с Мушаком, блогер Анатолий Шарий.

ИА REGNUMнапоминает, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 сентября обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Эксперты утверждают, что распродажа земли может развалить очень успешный АПК Украины.