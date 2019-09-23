Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Школый Красносельского района Петербурга пережили эпидемию эвакуаций из-за анонимных сообщений о заминировании. Как сообщают очевидцы, днем 23 сентября на улицу во время уроков вывели детей школы №291.

Эвакуация также застигла школы №470 и №576. «В прошлом году все тревоги были ложные. В нашей 470 никто левый не пройдет (охрана та же, что и в прошлом году). Но все равно сигнал должны отработать. Нельзя жизнями детей рисковать», — сообщает один из свидетелей.

По их словам, анонимы заявляли, что бомбу якобы заложили в мусорные баки в школах.

«Вчера думал о том, что наконец-то прекратились ложные звонки. А сегодня снова 291 и 546 уже эвакуировали… Живём в 21 веке, неужели не могут вычислить и наказать вредителей?!» — возмутился один из местных жителей.

Заметим, анонимные сообщения о заминировании периодически накрывают Петербург волнами. Так, зимой 2019 года одновременно пришлось эвакуировать школы, больницы, торговые и бизнес-центры по всему городу.