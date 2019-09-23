Симферополь, , 17:00 — REGNUM Городской совет Симферополя объявит конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы 30 сентября. Об этом 23 сентября сегодня журналистам заявил глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.

«Я думаю, что в следующий понедельник будет объявлен конкурс. Перед этим депутаты должны согласовать сложение полномочий действующего руководителя администрации Натальи Маленко», — отметил Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.

Читайте также: Аксёнов: отставка глав муниципалитетов Крыма — жест доброй воли