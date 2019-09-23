Симферополь, 23 сентября 2019, 17:00 — REGNUM Городской совет Симферополя объявит конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы 30 сентября. Об этом 23 сентября сегодня журналистам заявил глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.
Читайте также: Аксёнов: отставка глав муниципалитетов Крыма — жест доброй воли