Калининград, , 16:59 — REGNUM За минувшую неделю с 16 по 22 сентября истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции над Балтийским морем шесть раз поднимались в воздух ради сопровождения российской боевой авиации в нейтральном пространстве Балтийского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября.

Согласно заявления литовского минобороны, бельгийские ВВС с авиабазы под литовским Шяуляй в разные дни сопровождали Су-27, Су-30, Ту-160, Ан-12, а в понедельник, 16 сентября, самолёт-разведчик Ан-50, который летел в Калининградскую область. Вероятно, этот же Ан-50 возвращался из Калининградской области в среду, 18 сентября.

Истребители НАТО дежурят в Прибалтике и патрулируют нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО. Кроме литовского Шяуляй они базируются на авиабазе в эстонском Эмари.