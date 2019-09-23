Москва, , 16:57 — REGNUM Встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в ООН по случаю выступления в Генассамблее украинского лидера не принесёт никаких сенсаций. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Владимир Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Поездка Зеленского в США получит только одно — фотографию с Трампом. Ничего другого получить он не сможет в принципе», — заявил Мирошник.

Комментируя предположения о вымогательстве американским президентом у своего украинского коллеги компромата на Джо Байдена, Мирошник согласился, что по крайней мере опосредованно такое давление наверняка оказывалось, однако американские СМИ, скорее всего, идут по заведомо ложному следу.

«Конечно же, всё происходило на других площадках. Конечно, занимался этим (адвокат американского президента Дональда Трампа) Руди Джулиани. Конечно, были требования отдать компромат, конечно же от Зеленского этого требуют. Но не в ООН и не на официальных встречах», — заявил Мирошник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе разговора в июле 2019 года потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента СШАДжо Байдена, который прежде входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings на Украине.