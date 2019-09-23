Москва, 23 сентября 2019, 16:54 — REGNUM Отдельные персонажи российской политики «реально молятся» на саму идею политического протеста — любого, всегда, во имя чего угодно, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Об этом она написала на свой странице в социальной сети FB.
«Потребительское кредитование»
Эксперт: мирный протест политической системе и людям только на пользу
«Яркий этому пример — многочисленные светлолицые товарищи, которым надо выйти и кричать, что они против всего, что делает власть, лично против Путина, «Единой России», Собянина и всего остального оптом тоже», — продолжила слою мысль политолог.
«Совершенно другой полюс протеста — это люди, которые выходят, грубо говоря, против свалки у себя во дворе. И они в полном своём праве», — подчеркнула Анна Федорова.
«Проблема в том, что вот эти вторые становятся для первых своего рода кормовой базой. Профессиональным оппозиционерам очень нужно, чтобы произошла радикализация протеста. Радикализация — это их бог, мечта и хлеб с маслом. Больше ада богу ада. Иначе говоря: везде, где мы видим осмысленный протест против несправедливости — это нормальная история. А везде, где мы видим попытки эту историю оседлать и сделать по возможности конфликтной, с задержаниями и с мясорубкой, а дальше с неизбежным выводом, что в России плохо все — это враги стараются. Не в смысле «враги системы», а в смысле «враги обычных протестующих людей», — считает эксперт.
«А мирный протест политической системе и людям всегда только на пользу», — завершила свой комментарий Анна Федорова.
27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста. Формальным поводом для них стал отказ в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам. Как сообщало ИА REGNUM, Мосгоризбирком не стал их регистрировать из-за брака в подписях. На акции 27 июля задержали более 1350 человек, 3 августа – более 600.
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что организаторы несогласованных митингов ставили своей целью втянуть участников акций в беспорядки в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что организаторы несогласованных митингов ставили своей целью втянуть участников акций в беспорядки в столице.