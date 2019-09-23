Москва, , 16:54 — REGNUM Отдельные персонажи российской политики «реально молятся» на саму идею политического протеста — любого, всегда, во имя чего угодно, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Об этом она написала на свой странице в социальной сети FB.

«Яркий этому пример — многочисленные светлолицые товарищи, которым надо выйти и кричать, что они против всего, что делает власть, лично против Путина, «Единой России», Собянина и всего остального оптом тоже», — продолжила слою мысль политолог.

«Совершенно другой полюс протеста — это люди, которые выходят, грубо говоря, против свалки у себя во дворе. И они в полном своём праве», — подчеркнула Анна Федорова.

«Проблема в том, что вот эти вторые становятся для первых своего рода кормовой базой. Профессиональным оппозиционерам очень нужно, чтобы произошла радикализация протеста. Радикализация — это их бог, мечта и хлеб с маслом. Больше ада богу ада. Иначе говоря: везде, где мы видим осмысленный протест против несправедливости — это нормальная история. А везде, где мы видим попытки эту историю оседлать и сделать по возможности конфликтной, с задержаниями и с мясорубкой, а дальше с неизбежным выводом, что в России плохо все — это враги стараются. Не в смысле «враги системы», а в смысле «враги обычных протестующих людей», — считает эксперт.

«А мирный протест политической системе и людям всегда только на пользу», — завершила свой комментарий Анна Федорова.