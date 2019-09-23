Киев, , 16:51 — REGNUM У США и Украины есть нерешенные проблемы в двусторонних отношениях, в частности в последние годы между странами не растет товарооборот, снизился уровень американских инвестиций в украинскую экономику. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«У нас есть проблемы в двусторонних отношениях. На месте Офиса президента я бы сконцентрировался на вопросах торговли. Мы знаем, что США сегодня начали настоящую торговую войну с ЕС и Китаем. Ситуация для украинских товаров остается непростой на протяжении почти трех десятилетий, поскольку не растет товарооборот между нашими странами. Он застрял на уровне 2 млрд долл, это намного меньше чем у большинства наших европейских партнеров. За последние годы США выпали из десятки крупнейших инвесторов в Украину», — сказал Кожара.

При этом он считает, что США оказывают Украине «незначительную» военную помощь.

«Речь идет о помощи в 200−250 млн долл. Это незначительная помощь. Что на сегодня представляет американская военная помощь? Деньги, которые выделяют США, идут на американские частные кампании, которые производят определенные виды вооружений. Фактически Америка финансирует своих производителей. Мы же не закупаем более привлекательные товары в ЕС, где можно было бы купить дешевле. Мы покупаем американские вооружения. Когда речь идет об американской военной помощи, хочет этого или нет, Украина всегда играет в чью-то геополитическую игру, что также не очень хорошо», — добавил Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским вылетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава украинского государства выступит на общих дебатах сессии ГА ООН. Кроме того, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. До этого президенты двух стран провели телефонные переговоры.