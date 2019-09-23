Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН по Палестине, заместитель постоянного представителя КНР У Хайтао выразил озабоченность своей страны обострением ситуации, связанных с продолжающимся строительством поселений, ухудшением гуманитарной ситуации и торможением процесса политического урегулирования в секторе Газа, сообщает Синьхуа.

Пекин, , 16:49 — REGNUM Дипломат призвал все стороны конфликта к безусловному выполнению резолюции 2334 СБ ООН и прекращению израильской поселенческой активности на оккупированных территориях.

«Китайская сторона озабочена недавними заявлениями об аннексии Иорданской долины и других оккупированных палестинских территорий и выступает против любых односторонних действий, способствующих обострению палестино-израильского конфликта, призывая Израиль во избежания хаоса и эскалации насилия действовать осторожно», — заявил китайский дипломат, подчеркнув постоянные усилия своей страны по достижению мирного урегулирования в регионе.