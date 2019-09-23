Рига, , 16:48 — REGNUM

Часть комплекса зданий парламента Латвии признаны неподлежащими к эксплуатации. В некоторых из них треснули стены, просел фундамент, а по заключению специалистов, находиться и работать в них опасно из-за возможного обрушения. Из-за этого персоналу Сейма Латвии указано выехать из кабинетов. Речь идёт о помещениях, в которых работали парламентские фракции, комиссии, юридическое бюро и другие службы. В том числе и так называемый зал подарков, в котором председатель парламента по устоявшейся традиции принимал проект бюджета на следующий год. Все они признаны аварийными, сообщает портал общественного вещателя LSM.

Основное помещение было отремонтировано три года назад, однако другие из парламентского комплекса — сорок лет назад. В ближайшее время предложения о ремонте должны вынести строительные специалисты. Отдельные помещения и зоны предстоит углубленно обследовать. Возможно, придется провести консультации с государственным бюро по контролю за строительством, а госполиция и служба госбезопасности будут информированы о необходимых мерах безопасности, сообщает латвийское новостное агентство LETA.