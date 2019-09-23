Таллин, , 16:44 — REGNUM Опубликованные Министерством иностранных дел России документы об освобождении страны Красной армией являются «исторически неверными», сообщает 23 сентября пресс-служба эстонского дипломатического ведомства.

По мнению эстонского МИД, «Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет».

В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».

«Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима», — указано в заявлении пресс-службы МИД Эстонии.

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу неоднократно заявлял о праве Таллина требовать от России различных компенсаций за «советскую оккупацию».

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