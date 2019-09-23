Рига, , 16:42 — REGNUM В Латвии сегодня, 23 сентября, стартуют международные учения «Серебрянная стрела 2019», в которых будут задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих из 12 стран. Кроме Латвии, из Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Учения завершаться 6 октября.

В основном они пройдут на Адажском полигоне. Основной целью названо улучшение взаимодействия латвийских вооружённых сил с союзниками по НАТО.

Одновременно с этими наземными учениями, с 23 по 30 сентября пройдут морские военные манёвры Flotex. Планируется провести морские стрельбы, отработать поведение в кризисных ситуациях, защиту портов и учения военных моряков на берегу.

В манёврах будут задействованы корабли ВМС Латвии A-53 Virsaistis, M-04 Imanta, M-05 Viesturs, M-08 Rūsiņš, корабли патрульной эскадры P-05 Skrunda, P-06 Cēsis, P-08 Jelgava, P-09 Rēzekne и KA-08 Saule.