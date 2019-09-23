Киев, , 16:36 — REGNUM «Президент России Владимир Путин поручил главе МИД России Сергею Лаврову сформулировать «формула Штайнмайера». Об этом 23 сентября в Киеве на конференции партии «Европейская солидарность» заявил пятый президент Украины, лидер фракции ЕС Петр Порошенко.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы точно не должны позволить развернуть Украину назад… То они пытались надеть нам на уши нигде не существующую «формулу Штайнмайера». Оказывается, у них была цель провести выборы весной одновременно по всей стране, включительно с оккупированной территорией… Это «формула Штайнмайера» в интерпретации Путина, который поручил сформулировать её Лаврову», — сказал Порошенко.

По его словам, Киев якобы был согласен провести выборы в отдельных регионах Донбасса «без участия украинских партий, украинской ЦИК, украинских кандидатов, украинского суверенитета, украинского флага». «Де-факто — попытка законсервировать текущую ситуацию», — добавил Порошенко.

Он призвал Киев «реализовывать минские соглашения» и продолжать просить НАТО предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ).

«Но для этого нужно в декабре поехать на саммит НАТО. В повестку дня нужно включить предоставление Плана действия относительно членства в НАТО для Украины. А если мы отказываемся, а они отказываются ехать туда, это значит, что там есть другие мотивы», — рассказал Порошенко.

Как сообщалось, 21 сентября помощник президента Украины Андрей Ермакзаявил, что «формула Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Он сообщил, что вопрос проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса будет вынесен на публичное обсуждение. Ермак также считает, что выборы в Донбассе можно провести после прекращения огня.