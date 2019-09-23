Москва, , 16:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп действительно мог пытаться добиться компромата от главы Украины Владимира Зеленского, однако попытка американских СМИ найти свидетельства этого в официальных переговорах совершенно абсурдны. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Владимир Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Действительно можно поверить, что в телефонном официальном разговоре Трамп давил на Зеленского и требовал от него подать компромат на Байдена? Это надо быть последним глупцом, чтобы, понимая, что идут официальные переговоры, рассчитывать, что это не будет засвечено», — заявил Мирошник.

По его мнению, ничего революционного не произойдёт и на встрече Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Вы считаете, что когда Трамп будет встречаться с Зеленским официально на полях ООН, и кроме каких-то расшаркиваний, слов о том, что как они обеспокоены, как это важно помогать Украине, будет сказано что-то другое? Ничего другого сказано там не будет», — подчеркнул он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе разговора в июле 2019 года потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Позже председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что в случае, если давление президента США Дональда Трампа на главу Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.