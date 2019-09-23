Таллин, , 16:27 — REGNUM В Эстонии возвращают пошлину на долгосрочные визы для граждан Украины и Белоруссии, а чиновники надеются, что это принесёт в казну дополнительные два миллиона евро, сообщает портал общественного эстонского транслятора ERR.

МИД Эстонии отмечает, что принципиальное решение по этому вопросу было принято ещё весной 2019 года, а сейчас решение находится на финальной стадии межведомственного согласования.

Издание цитирует пояснительную записку к законопроекту, в которой утверждается, что беспошлинные визы создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран. «Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины. По его словам, такие граждане являются «троянским конём». «Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме. Кроме того, в стране планируют отчислять из детсадов детей гастарбайтеров с Украины.

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