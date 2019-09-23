Нальчик, , 16:18 — REGNUM Парламент Кабардино-Балкарии в Совете Федерации вновь будет представлять Мухарби Ульбашев. За него 23 сентября проголосовали депутаты на заседании парламента.

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С кандидатурой Ульбашева, представляющего «Единую Россию», согласились представители всех партийных фракций в республиканском парламенте. После голосования председатель законодательного органа Татьяна Егорова поздравила Ульбашева с избранием сенатором от Кабардино-Балкарии.

В ходе заседания он сложил с себя полномочия депутата парламента КБР шестого созыва.

Напомним, Мухарби Ульбашев представлял в Совете Федерации парламент Кабардино-Балкарии с 2001 по 2004 годы и с 2014 года по настоящее время.