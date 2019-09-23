Асмэра, , 16:24 — REGNUM Советник и заместитель Постоянного представителя Эритреи при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Абдулкади Бакри Хамдан и Заместитель генерального директора МАГАТЭ и глава Департамента технического сотрудничества Дажу Ян подписали Рамочную программу для странового проекта развития Эритреи на период 2019—2023 годы, а также Эритрея стала участником «Дополнительного протокола» организации. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

Ранее правительство Эфиопии в лице министра инноваций и технологий Гетахуна Мекурия на 63-ей Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене подписало аналогичный договор, который позволит МАГАТЭ проверять мирное использование всего ядерного материала, хранящегося в государстве.

Рамочная программа является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между Эритреей как государством-членом и МАГАТЭ и определяет приоритетные области, в которые входят передача ядерных технологий и ресурсов для технического сотрудничества. Данные ресурсы будут направлены с целью поддержки национального развития ядерной энергетики.

Эритрея является государством-членом МАГАТЭ с 2002 года. В страновом проекте для Эритреи от МАГАТЭ на 2019−2023 годы определены шесть приоритетных областей сотрудничества: ядерная и радиационная безопасность, продовольствие и сельское хозяйство, здоровье населения, управление водными ресурсами, энергетическое планирование, морская и прибрежная среда.