Анкара, , 17:56 — REGNUM Специалист турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı по США Сафван Аллахверди опубликовал в нем свою статью под названием: «Американские политики говорят Трампу, что война не выход». Он заявил, что, несмотря на позицию «ястребов» правительства США, призывающих нанести военный удар по Ирану, который они обвиняют в атаке беспилотников на саудовские нефтяные объекты, ряд членов Конгресса США выступает против этого шага.

Сафван Аллахверди отметил, что большинство высказавшихся против военного вмешательства политиков заявляют, что саудовцы «сами виноваты» в произошедшем, уже много лет занимаясь маргинализацией хуситов в Йемене. Доминирующее мнение таково, что армия США не должна напрямую вмешиваться в нарастающее региональное соперничество между Ираном и Саудовской Аравией. Эксперт сообщает, что оппозиция обвиняет правительство Трампа в готовности к удару по Ирану и призывает: «Мы не должны воевать за саудовскую нефть».

Политики призывают Трампа не быть «мировым полицейским», и предоставить руководству Саудовской Аравии самостоятельно решать свои проблемы. Так, член Палаты представителей Тулси Габбард, в частности, заявил: «Я присягал собственному народу, а не саудовцам».