Киев, , 16:15 — REGNUM Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что хочет изменить ситуацию, когда большая часть выпускников украинских школ идут в высшие учебные заведения. Об этом она сообщила 23 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Трактор в поле Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Мы очень бы хотели перевернуть пирамиду, когда у нас огромный процент идёт в высшие учебные заведения, а всего около 30% идёт в учреждения профессионального образования», — рассказал она.

Министр отметила, что по её мнению, эта ситуация не позволяет многим детям в будущем получать хорошую зарплату, хотя на Украине не хватает трактористов и других работников.

«Тракторист в летний период получает 70−80 тысяч гривен зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра», — заявила Новосад.

Министерство образования Украины планирует начать финансирование многопрофильных центров подготовки специалистов, которые будут отвечать запросам работодателей. При этом количество ПТУ продолжит сокращаться.

«Ещё мы очень хотели бы развить государственно-частное партнёрство в сфере образования — это то, чего просят работодатели: дайте возможность иметь большее влияние на учреждения профессионального образования и помогать там, где государство не справляется. Сейчас хотим лучше изучить, какие механизмы сейчас и запрос у работодателей. И тогда сопоставить», — добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анна Новосад опубликовала в Facebook сообщение, которое изобиловало ошибками, что вызвало критику со стороны скандально известного филолога-русофоба, экс-депутата Рады Ирины Фарион.

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