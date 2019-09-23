Скопье, , 17:57 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Буяр Османи прибыл в Польшу с рабочим визитом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafı, в ходе визита Османи провел ряд встреч с первыми лицами этого государства: министром иностранных дел Ячеком Чаутовичем, государственным секретарем по европейским делам МИД Польши Конрадом Шимански и другими.

Данный визит был нанесен Османи в ходе турне по европейским столицам, целью которого является подготовка к будущему заседанию Совета министров ЕС, на котором будет принято решение о том, начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией в ближайший год.

19 сентября Османи совершил визит в ФРГ, где получил подтверждение того, что правительство ФРГ поддержит начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.