Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM

В Екатеринбурге стоит более тщательно отбирать подрядчиков по благоустройству. Об этом заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По словам губернатора, власти должны контролировать, как осваиваются средства в рамках благоустройства Екатеринбурга в преддверии 300-летнего юбилея города. Городу следует ответственно подходить в отбору подрядчиков, подчеркнул Куйвашев.

Высокинский признал, что мэрию не устраивает нынешняя ситуация с исполнителями работ.

«На следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов», — сказал мэр.

Напомним, ранее режиссёр Николай Коляда призвал свердловского губернатора и мэра Екатеринбурга обратить внимание на ремонт проспекта Ленина в городе. По словам драматурга, нужно вмешательство властей, чтобы трехмесячный ремонт наконец-то завершился.

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