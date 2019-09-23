, 16:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы видеть молодых людей, которые выступают в защиту климата, на работах по очистке окружающей среды, и призывает их обратить внимание на Польшу, которая, по его словам, замедляет планы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, сообщает Ouest-France.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон на борту президентского самолета, который доставил его в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заявил французскому журналисту, что удовлетворен вовлечением молодежи в вопросы климата.

Однако глава государства отметил, что «устраивать акции каждую пятницу, чтобы заявить, что планета горит, это симпатично, но это не проблема».

По его словам, необходимы более конкретные действия.

«Мы должны вступить в форму коллективных действий. Я предпочитаю, чтобы каждую пятницу мы проводили крупные акции по очистке рек или пляжей», — подчеркнул глава государства.

Президент также пригласил молодых людей поехать в Польшу, которую он считает ответственной за задержку в сокращении выбросов парниковых газов в Европе.

«Правда в том, что есть тот, кто всё блокирует, это Польша. Моя цель — убедить другие страны двигаться. Помогите мне заставить двигаться тех, кого я не могу изменить», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что бюджет министерства экологии страны увеличится на «800 млн евро» в 2020 году.