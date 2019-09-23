Москва, , 16:02 — REGNUM Даже если президент США Дональд Трамп действительно находит политику США на Украине бессмысленной, он не стал бы высказывать такие мысли вслух, учитывая предстоящие выборы президента Америки, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую информацию, распространённую изданием The Washington Post.

«Конечно, эта информация не вызывает доверия. Не потому — мог Трамп это сказать или не мог. Я абсолютно уверен, что Трамп примерно так и думает. Иначе эта ложь не была бы так активно воспринята, — сказал Шаповалов. — Но всё-таки Дональд Трамп достаточно опытный человек и политик. Все его скандальные трампизмы, которые иногда кажутся парадоксальными и неожиданными, тем мне менее не являются необдуманными. Они есть результат достаточно искусной стратегии, которой он придерживается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post, сославшись на собственные источники, распространила информацию о том, что Трамп будто бы в разговорах со своими коллегами сказал, что бессмысленная политика США на Украине раздражает Россию, с которой Америке стоило бы дружить.

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