Москва, 23 сентября 2019, 16:02 — REGNUM Даже если президент США Дональд Трамп действительно находит политику США на Украине бессмысленной, он не стал бы высказывать такие мысли вслух, учитывая предстоящие выборы президента Америки, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую информацию, распространённую изданием The Washington Post.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post, сославшись на собственные источники, распространила информацию о том, что Трамп будто бы в разговорах со своими коллегами сказал, что бессмысленная политика США на Украине раздражает Россию, с которой Америке стоило бы дружить.
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