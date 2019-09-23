Берлин, , 16:01 — REGNUM В настоящее время в странах Европейского союза, охваченных «экологическим бумом», пропагандируется отказ от перелетов на самолетах во имя спасения климата и окружающей среды. Тем не менее, в один и тот же день немецкая делегация вылетела в США сразу двумя самолетами, за что правительству даже пришлось оправдываться, передает канал n-tv.

На саммит ООН по мерам в области защиты климата в Нью-Йорк вылетела федеральный канцлер Ангела Меркель, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдельным самолетом отправилась в Вашингтон со своей повесткой. Первоначально планировалось, что они полетят на одном борту, который совершит две посадки поочередно. В тот же день вечером министр обороны должна была вернуться обычным рейсовым самолетом домой.

Но затем, согласно информации издания Bild am Sonntag, канцелярия дала понять министерству обороны, что совместный полет Меркель и Крамп-Карренбауэр нежелателен, прибытие должно быть раздельным. Представитель министерства обороны заверил газету, что «в ходе планирования этой поездки были приложены все усилия для оптимизации использования самолета». Однако конкретная причина не упоминалась.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ООН Германия представляет свой пакет мер по защите климата, центральный пункт которого — налогообложение выбросов углекислого газа, которое предполагает повышение цен на топливо.

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