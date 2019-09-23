Киев, , 15:58 — REGNUM Развитие политической ситуации на Украине более, чем чем-либо другим будет определяться предвыборной политической ситуацией в США, войной между демократами и командой Трампа.

Об этом сегодня, 23 сентября, заявил депутат Рады Олег Волошин, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в рамках которого должна состояться, как утверждает Киев, часовая встреча с Дональдом Трампом.

«Диспозиция сторон известна. Первые считают, что президент США заслужил импичмент за попытки давить на Киев ради получения «грязи на оппонента». Вторые справедливо отмечают, что, если «грязь на оппонента», это расследование куда более мощного давления в 2016 году вице-президента Джо Байдена на Киев ради закрытия прокуратурой дел о коррупции в отношении газовой компании Burisma в правление которой входил сын Байдена», — напоминает Волошин.

Он отмечает, что любое доказательство покрывательства Байденом сына уничтожит его шансы получить номинацию от Демократической партии в 2020 году.

Депутат считает, что лучшим решением для Белого дома в нынешних условиях стало бы открытое требование к Киеву провести соответствующее расследование вместе с изучением обстоятельств вмешательства команды Порошенко в американские выборы на стороне Клинтон.

«Причём важно избегать впечатления, что ценой отказа станет блокирование военной помощи или кредитов МВФ (как делал, собственно, Байден), а давить непосредственно на окружение Зеленского и близких к нему олигархов», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что визит Зеленского в США состоится с 23 по 26 сентября.

Накануне визита главы Украины разразился скандал — некий сотрудник разведки, обрабатывавший телефонный разговорДональда Трампас «иностранным лидером», которым может быть Зеленский, подал жалобу своему руководству.