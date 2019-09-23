Ереван, , 15:58 — REGNUM 24 сентября на территории Армении, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, начнутся широкомасштабные стратегические учения «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника», заявил пресс-секретарь министерства обороны республики Арцрун Ованнисян, 23 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, цели учений — практическая проверка планов стратегического развертывания вооруженных сил Армении, обеспечение задач органов государственного и местного самоуправления по мобилизации граждан, определение степени боевой готовности войск и выучки штабов.

Во время учений различные подразделения Вооруженных сил страны будут проводить боевые стрельбы по мишеням. В административном комплексе министерства обороны Армении будет функционировать информационный центр, отметил он.

Напомним, раннее министр обороны Армении Давид Тоноян анонсировал масштабную военную мобилизацию.

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