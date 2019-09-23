Киев, , 15:43 — REGNUM На Украине обсуждают заявление представителя офиса президента Андрея Ермака о том, что нынешняя власть никогда не допустит федерализации страны.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — заявил также Ермак в интервью изданию «Левый берег», комментируя перспективы переговорного процесса по урегулированию в Донбассе.

«Федерализация — тема, которая сейчас в принципе не обсуждается в Украине. Красный флажок, за который заходить нельзя», — комментирует заявление Ермака журналист и политический эксперт Вячеслав Чечило.

По его словам, таких «флажков» сейчас на Украине очень много — в частности, даже не обсуждается официальный статус русского языка; не обсуждается роль ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые якобы «герои, и всё, без вариантов»; не обсуждается дружба с Россией и так далее, и тому подобное.

«Украинский политикум существует в жестких рамках, выход за которые это минимум политический маргинес, максимум — национальное предательство. Так что удивительно не то, что новая власть не пытается выйти за эти рамки. Удивительно то, как мы все в эти рамки попали, ведь еще какие-то 10 лет назад это всё вполне обсуждалось», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Виктор Янукович заявлял, федерализация не несет никаких угроз развала Украины, и даже наоборот, объединяет интересы многих людей и создает для них и для их потомков условия развития. По его словам, в федерализации заложены «глубокие основы демократии», ведь на Украине слишком много противоречий и взглядов в регионах. Впрочем, при президентстве Януковича и «Партии регионов» власть также не торопилась делать реальные шаги в направлении федерализации.