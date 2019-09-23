Рим, , 15:39 — REGNUM Ходатайство об освобождении из-под стражи сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США, рассматривают в Неаполе 23 сентября. Защита российского гражданина просит применить к нему альтернативные меры по ограничению свободы.

Заседание проходит в апелляционном суде Неаполя в присутствии адвокатов, представителей итальянской прокуратуры и переводчицы, оно закрыто для журналистов. Стороны обсуждают технические вопросы.

Адвокаты просят отпустить Коршунова из тюрьмы «Поджореале» под домашний арест или заменить ему меру пресечения на полусвободу — с возможностью выходить из дома — или подписку о невыезде. Коршунов, вероятно, присутствует на заседании, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, директора по развитию бизнеса ОДК Александра Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании американского ордера. В Италии он находился на отдыхе.

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