Анкара, , 16:28 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Первыми говорили о истинной сути движения Фетхуллаха Гюлена мы. Наши разные товарищи из Партии справедливости и развития многократно говорили, что в Турции строится гюленистская сеть, из которой выдворяют богатых и состоятельных, а оставляют нуждающихся. Мы даже знаем, что в этой связи было совершено убийство».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «В Измире убили человека, но дело по большому счету замяли, выглядит как вмешательство сверху. Мы считаем, что правосудие вынуждает каждого действовать в равной степени законно. Вы не можете говорить, мол, что дозволено Юпитеру, не позволено быку».

Политик добавил: «Фаттах Таминдже силен, его адвокаты — адвокаты Эрдогана. Необходимо самым тщательным образом изучить их отношения. Какой судья и прокурор в каких обстоятельствах принимал какую сторону. Все эти подробности должна знать общественность».