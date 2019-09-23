Анкара, , 16:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Посмотрите, ООН не способна разобраться с такими вопросами, как Сирия, Палестина, Иерусалим, Аракан, Кашмир. С проблемой Израиля. Он просто отказывается признавать решения ООН, и на том дело кончается».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я спрашиваю, тот ли Израиль сейчас мы видим, какой он был в 1948 году?»

Турецкий лидер добавил: «Это должны самым решительным образом пресечь в ООН. В Совете безопасности не должны принимать ни одного слова, идущего от Израиля. При требовании 5 постоянных членов решение должно быть принято, но дело стопорится, когда свою линию гнет хотя бы один».