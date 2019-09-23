Киев, , 15:32 — REGNUM Комитет избирателей Украины заявляет, что народные депутаты всех фракций Рады нового созыва показали высокие показатели посещения в первый месяц работы.

Соответствующая информация обнародована сегодня, 23 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самый высокий результат, подсчитали эксперты организации, у депутатов фракций «Слуга народа» и «Голос» — в среднем на заседаниях парламента были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

Далее по показателям посещаемости следуют депутаты группы «За будущее» и «Батькивщины» Тимошенко — по 88%, фракция «Европейская солидарность» Порошенко — 87%, фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» 85% депутатов.

В КИУ уточняют, что данные посещаемости получены согласно результатам письменной регистрации народных депутатов Украины. Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний украинского парламента нового созыва.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский предложил внести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. В частности, лишать мандата будут и за прогулы — отсутствие на трети пленарных заседаний Рады или комитетов в течение одной сессии без уважительных на то причин.

Кроме того, Верховная рада уже решила штрафовать народных депутатов, которые систематически прогуливают заседания правительства. Штраф накладывается в случае, если депутат без уважительных причин не пришел на треть пленарных заседаний и на более половины заседаний в своем комитете.