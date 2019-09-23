Анкара, , 18:34 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер заявила: «На повестке в Турции стоят работы по подготовке поправок в конституцию, а также 2 пакета судебной реформы. Однако касательно их содержания мы не располагаем никакими сведениями».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер задали вопрос о заявлении депутата Партии националистического движения от Орду Джемаля Энгинюрта об амнистии в пакете реформ. Председатель ответила, что ей известно, что, такой вопрос, как амнистия, в пакете реформ присутствует, однако никаких деталей ее партии не сообщали.

Политик добавила, что, не располагая достаточной информацией, не берется говорить о своей поддержке или оппозиции пакету судебной реформы, не содержащей вопросы амнистии.