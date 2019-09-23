Анкара, , 17:34 — REGNUM Рабочая партия Курдистана в оккупированном ее силами сирийском Телль-Абьяде в результате успешных контртеррористических действий Вооруженных сил Турции в смежных и приграничных регионов сменила собственный флаг на флаг так называемого военного совета, на самом деле связанного с самой организацией. Появление новой символики было отмечено в центре города.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в июне 2019 года Рабочая партия Курдистана якобы передала военный совет в структуру Демократических сил Сирии, но в реальности продолжила при их посредстве присутствовать в регионе.

Несмотря на смену флага и униформы указанного военного совета, он продолжает комплектоваться членами Рабочей партии Курдистана. Несмотря на то, что она признана террористической организацией США и ЕС, первые продолжают снабжать группировку оружием и обучать ее боевиков. Телль-Абьяд был захвачен силами Отрядов народной обороны, сирийского продолжения Рабочей партии Курдистана, при поддержке США в июне 2015 года.