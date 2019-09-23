Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Киев может спровоцировать конфликт на российско-украинской границе. Не исключено, что это произойдёт на границе с Ростовской областью. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

«Что касается Украины и её зависимости от англосаксов — они могут на ровном месте организовать бой на границе в любое время, где-то на рубежах Ростовской области спровоцировать. Казачество подтолкнут. И задымится юг России», — цитирует «Комсомольская правда» собеседника.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутат Госдумы Михаил Емельянов(«Справедливая Россия») высказывал свои предположения относительно конфликта, который может быть спровоцирован украинской стороной. По словам политика, Ростовская область оказалась, по сути, «на передовой линии холодной войны и это все должны понимать».