Дамаск, , 15:26 — REGNUM Истребители F-16 ВВС Турции совершили полет в воздушном пространстве Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны, опубликованном 23 сентября.

Полет проходил в рамках операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) с 10:00 до 12:00 по местному времени. Его совершили два истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, военную операцию «Непоколебимая решимость» проводят в Сирии и Ираке участники коалиции, во главе которой стоят США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 сентября заявил о готовности к осуществлению военной операции в Сирии.

Читайте также: Турция намерена создать постоянные военные базы в Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: мы готовы к возможному вторжению в Сирию