Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, которые не только затягивают с выдачей виз делегатам Ирана, планирующим принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, но и порой вовсе и не выдают их, являются недостойными. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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По его словам, такое поведение ставит под вопрос добросовестность выполнения Соединёнными Штатами своих обязательств.

«То, как страна-хозяйка поступает в отношении некоторых стран-членов, — это, конечно, недостойно такой великой страны, как США, — заявил в интервью ТАСС российский дипломат. — Они вводят абсурдные ограничения, например, тем же иранцам, которые должны ходить «по ниточке» между своей миссией и ООН. Шаг вправо, шаг влево считается «побегом».

Также постпред заявил об угрозах США невыдачей виз главам ряда государств, приезжающим на неделю высокого уровня. По словам Небензи, — это попытка давления и шантажа со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, США отказали в выдаче виз некоторым членам иранской делегации, направляющейся на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН, а также наложили ряд ограничений на перемещение иранской делегации. Так, представители Ирана не должны покидать оговоренные заранее зоны во время своего визита в Нью-Йорк.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что госсекретарь США Майк Помпео препятствует выдаче виз официальным лицам Ирана для участия в сессии ООН в Нью-Йорке. В Тегеране отдают отчёт о мотивах Вашингтона, однако считают, что США неспособны изолировать Иран: «количество встреч, запрошенных лидерами ключевых стран мира, беспрецедентно».

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