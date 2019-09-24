Обещание российского премьер-министра Дмитрий Медведева справиться с советскими правилами в сфере общепита и всех прочих дало в результате пиар-пшик, не имеющий отношения к реальности. О том, почему противоборство Медведева с тяжелым наследием СССР не стоило выеденного яйца, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.
Москва, 24 сентября 2019, 03:11 — REGNUM Практика, в которой следовало российское правительство на протяжении всех постперестроечных лет, показывала наплевательское отношение к наличию многих советских законных установлений. Если советский закон мешал — тем хуже было для него, примеров тому можно набрать немало, хоть из сферы обеспечения, хоть из государственного страхования.
Как вы думаете, тщательно ли выполняются постановления Совета министров СССР
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