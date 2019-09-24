Обещание российского премьер-министра Дмитрий Медведева справиться с советскими правилами в сфере общепита и всех прочих дало в результате пиар-пшик, не имеющий отношения к реальности. О том, почему противоборство Медведева с тяжелым наследием СССР не стоило выеденного яйца, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Гильотина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, , 03:11 — REGNUM Практика, в которой следовало российское правительство на протяжении всех постперестроечных лет, показывала наплевательское отношение к наличию многих советских законных установлений. Если советский закон мешал — тем хуже было для него, примеров тому можно набрать немало, хоть из сферы обеспечения, хоть из государственного страхования.

Как вы думаете, тщательно ли выполняются постановления Совета министров СССР от 22.02.1988 года №263 «О материальном обеспечении учащихся средних профессионально-технических училищ» в части обеспечения учащихся обмундированием, одеждой и обувью? Вот именно. Так стоило ли Медведеву устраивать представление на программе «Диалог» с целью продемонстрировать титаничность своих усилий в «регуляторной гильотине»?

Читайте статью Андрея Маленького «Про омлет Медведева, который готовился 8 месяцев, но не дожарился».