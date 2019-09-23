Рим, , 15:22 — REGNUM За выходные, 21−22 сентября, в Италии были собраны 200 тысяч подписей за отставку правительства страны, сообщили в пресс-службе партии «Лига» в понедельник, 23 сентября.

Партия продолжает подготовку к масштабной протестной акции, которая будет проведена в Риме 19 октября, ее лидеры уверены, что ныне правящий альянс либералов и популистов не сможет бесконечно уклоняться от проведения выборов, отметили в «Лиге».

Нынешнее правительство Италии было сформировано в начале сентября 2019 года без проведения выборов. Правительству доверяют, по данным социологов, лишь 40% граждан. Совокупный рейтинг двух сформировавших ее партий также составляет около 40%.

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