Кишинёв, , 15:30 — REGNUM Приезд премьер-министра Молдавии Майи Санду в Москву анонсировал молдавский президент Игорь Додон во время интервью телеканалу «Россия 24».

В разговоре с журналистом глава страны отметил, что в настоящее время идет полная перезагрузка российско-молдавских отношений. По его словам, если в течение трех последних лет диалог наблюдался только на «уровне президентов и некоторых регионов», то теперь к нему должны подключиться представители правительства РФ и парламента Молдавии.

Додон не назвал точной даты прибытия премьер-министра Молдавии в Москву, но сообщил, что она должна приехать в ближайшие недели.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Молдавии Игорь Додон заявил, что в власти страны откажутся от антироссийской политики.