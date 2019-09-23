Додома, , 15:21 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули назначил бывшего судью Мэтью Мваиму на пост председателя Комиссии по правам человека и эффективному управлению. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление главы пресс-службы правительства Танзании.

По данным издания, Мваиму занял пост, который пустовал с 2018 года, когда закончился срок полномочий его предшественника Бахамы Ньяндуги.

Кроме того, президент Магуфули назначил Мохамеда Хамиса Хамада, являющегося прокурором на Занзибаре, заместителем комиссии. Он также назначил новых членов комиссии — лектора университета Занзибара Фатму Рашида, лектора права в университете Святого Августина Томаса Масанджа, чиновницу из администрации второго заместителя президента Занзибара Амину Талиб Али, лектора Свободного университета Танзании Хатиба Мвиньи Чанде и чиновника из министерства финансов и планирования Ньянду Джосиа Шугули.