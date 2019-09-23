Бишкек, , 15:13 — REGNUM Военная прокуратура Киргизии возбудила против бывшего заместителя министра внутренних дел республики Курсана Асанова уголовное дело по факту незаконного приема на работу личного водителя, сообщает 23 сентября издание Kaktus.media.

Информация о новом уголовном деле в отношении бывшего замминистра была озвучена во время заседания государственной комиссии по событиям в Кой-Таше. Отмечается, что Асанов незаконно нанял себе водителем сотрудника спецназа МВД.

Отметим, против бывшего заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова военной прокуратурой возбуждено три уголовных дела и одного — в ГСУ МВД в рамках дела о незаконном обогащении. Чиновник в настоящее время находится под домашним арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии в розыск объявлен сын бывшего замглавы МВД