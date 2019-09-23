Ереван, , 16:25 — REGNUM Дети армянских семей, проживающие в России, должны иметь возможность изучать родной язык в своих школах. Об этом на пресс-конференции 23 сентября заявил член фракции «Мой шаг» Алексей Сандиков, представляя итоги рабочей поездки армянских депутатов в РФ.

Следует отметить, что в течение нескольких лет министерство образования Армении обсуждает с российской стороной возможность обучения армянскому языку в населенных пунктах России, где проживает много армян, в частности, это Ростовская область и Краснодарский край.