Сеул, , 15:58 — REGNUM По результатам межкорейского саммита, прошедшего в сентябре прошлого года в Пхеньяне, было заключено 17 соглашений. Однако КНДР выполнила лишь одно из них, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Южная и Северная Корея смогли реализовать только проект воссоединения железных и автомобильных дорог. Однако две страны не договорились о совместном праздновании столетия Первомартовского движения за независимость, не перешли к практической реализации проектов по восстановлению и охране лесов, кооперации в сфере здравоохранения, а другие вопросы, затронутые в соглашениях, даже не выносились на переговоры.

Причиной провала стала пассивность Пхеньяна и отсутствие интереса с его стороны. Многие инициативы, выдвигаемые Сеулом, не только не встречали поддержки, но даже игнорировались, утверждает Чосон Ильбо. В результате, перспективы межкорейского сотрудничества становятся все более туманными, полагает издание.