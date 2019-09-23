Челябинск, 23 сентября 2019, 15:08 — REGNUM Челябинский областной минздрав может возглавить Юрий Семёнов, который сейчас является главным врачом регионального перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сейчас кандидатура Семёнова рассматривается на пост руководителя минздрава.
Как сообщало ИА REGNUM, министр Сергей Приколотин уходит в отставку. С ним не продлили контракт. Он будет возглавлять областной Центр медицины катастроф.
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