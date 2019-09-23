Сеул, , 18:01 — REGNUM Правительство Республики Корея основало фонд поддержки финтех-стартапов в размере 252 млн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Управлять фондом будет комиссия по финансовым услугам; средства из него планируется направить на кредитование молодых предприятий, а также на покрытие недополученных государственных доходов ввиду предоставления специальных юридических и налоговых льгот. К марту 2020 года комиссия отберёт 100 лучших проектов в сфере блокчейна и big data.

Правительство стремится таким образом оказаться в авангарде так называемой четвёртой промышленной революции и сохранить за собой технологическое лидерство, пояснили в комиссии по финансовым услугам.